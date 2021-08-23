Son dakika haberleri... Denizli'de uyuşturucu operasyonuna 13 gözaltı

Bir son dakika haberine göre DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 13 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 13 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 390 kök Hint keneviri ve 35 gram eroin ele geçirildi. G

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat