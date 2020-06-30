Son dakika haberleri | Datome, Olimpia Milano'da
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Son dakika haberleri | Datome, Olimpia Milano'da

Son dakika güncel haberine göre İtalyan ekibi Olimpia Milano, Luigi Datome transferini duyurdu.

Son dakika haberleri | Datome, Olimpia Milano'da
30.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:06

İtalyan ekibi Olimpia Milano, Luigi Datome transferini duyurdu.

Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıklayan Luigi Datome, İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya transfer oldu. Milano, Datome transferini sosyal medya üzerinden duyururken, sarı-lacivertli taraftarlar ise duyurunun altına transferden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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