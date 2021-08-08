Son dakika haberleri... Datça'da makilik yangını başladı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, eski Datça mevkii Kargılık Deresi bölgesinde yerleşim yerlerine yakın makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı