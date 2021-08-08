Son dakika haberleri... Datça'da makilik yangını başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Datça'da makilik yangını başladı

Son dakika haberleri... Datça'da makilik yangını başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, eski Datça mevkii Kargılık Deresi bölgesinde yerleşim yerlerine yakın makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - MUĞLA

Son dakika haberleri... Datça'da makilik yangını başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Datça sahilinde tedirgin eden görüntü! Sabah uyandıklarında kumsalı beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldular
Datça sahilinde tedirgin eden görüntü! Sabah uyandıklarında kumsalı beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldular
Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Yılmaz Erdoğan Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Datça'da makilik yangını başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 17:35:43. #1.16#

title