Son dakika haberleri... Darbeci Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Darbeci Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor

29.09.2020 21:46 | Son Güncelleme: 29.09.2020 21:50
Son dakika haberleri... Darbeci Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor

Son dakika gelişmesine göre Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, Trablus'ta savaşmak için yetim çocuklardan ordu kurdu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, Trablus'ta savaşmak için yetim çocuklardan ordu kurdu. Çocukların ellerinde silahla poz verdiği görüntüler yayımlandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) tarafından ağır yenilgiye uğrayan Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter, Trablus'ta savaşmak için yetim çocuklardan ordu kurdu. Hafter, kendi yanlarında savaşmak için küçük yaştaki kimsesiz çocukları kullandığı kaydedildi. Hafter güçlerinin yanında savaşmak için yetimhaneden alınan ve ismi açıklanmayan 4 erkek çocuk, Trablus'da savaşmak için aylık 1000 Libya Dinarı (4 bin 870 TL) ücret aldıklarını ifade etti. Libya medyasında paylaşılan fotoğraflarda, 16-20 yaşları arasındaki çocuk ve gençlerin silah kuşandığı görüldü.


Son dakika haberleri... Darbeci Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor
Son dakika haberleri... Darbeci Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor
Son dakika haberleri... Darbeci Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Hulusi Akar Volkan Bozkır Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Özlem Yıldız Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Fatih Terim Eddie Newton Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Çocuk Futbolcu Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Darbeci Hafter yetim çocukları asker olarak saflarına katıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 21:52:54. #1.15#
title