Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yarın sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ve Ayancık'ta incelemelerde bulunacak
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve Sinop'un Ayancık ilçelerine gidecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve Sinop'un Ayancık ilçelerine gidecek.
Oktay ve beraberindeki heyet, afet bölgesinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler