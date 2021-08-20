Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yarın sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ve Ayancık'ta incelemelerde bulunacak
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yarın sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ve Ayancık'ta incelemelerde bulunacak

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yarın sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ve Ayancık'ta incelemelerde bulunacak
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve Sinop'un Ayancık ilçelerine gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve Sinop'un Ayancık ilçelerine gidecek.

Oktay ve beraberindeki heyet, afet bölgesinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yarın sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ve Ayancık'ta incelemelerde bulunacak - Haberler
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