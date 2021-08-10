Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Maliye Bakanı Oğuz'u kabul etti
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Dursun Oğuz'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Dursun Oğuz'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye-KKTC arasında imzalanan mali iş birliği protokolü çerçevesinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler