Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Başkanı Baran ile ASO Başkanı Özdebir'i kabul etti
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Ankara'daki ticaret ve sanayi alanlarında yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler