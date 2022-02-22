Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beraberimizde getirdiğimiz 1 milyon 730 bin doz aşıyı Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına salgınla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beraberimizde getirdiğimiz 1 milyon 730 bin doz aşıyı Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına salgınla mücadelelerine destek amacıyla teslim ettik. Bunların 130 bin dozunun yerli aşımız TURKOVAC olmasından ayrıca iftihar ediyoruz" dedi. - DAKAR

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