Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beraberimizde getirdiğimiz 1 milyon 730 bin doz aşıyı Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına salgınla...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beraberimizde getirdiğimiz 1 milyon 730 bin doz aşıyı Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına salgınla mücadelelerine destek amacıyla teslim ettik. Bunların 130 bin dozunun yerli aşımız TURKOVAC olmasından ayrıca iftihar ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beraberimizde getirdiğimiz 1 milyon 730 bin doz aşıyı Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına salgınla mücadelelerine destek amacıyla teslim ettik. Bunların 130 bin dozunun yerli aşımız TURKOVAC olmasından ayrıca iftihar ediyoruz" dedi. - DAKAR
İhlas Haber Ajansı - Politika