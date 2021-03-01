Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ve sivil anayasa meselesini tartışmaya açarak herkesin katkısını almak üzere bir yola çıkıyoruz."
01.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:06
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ve sivil anayasa meselesini tartışmaya açarak herkesin katkısını almak üzere bir yola çıkıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ve sivil anayasa meselesini tartışmaya açarak herkesin katkısını almak üzere bir yola çıkıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen