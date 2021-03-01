Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ve sivil anayasa meselesini tartışmaya açarak herkesin katkısını almak üzere bir yola çıkıyoruz."

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ve sivil anayasa meselesini tartışmaya açarak herkesin katkısını almak üzere bir yola çıkıyoruz.