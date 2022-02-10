Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2'nci Abdülhamit'i andı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2'nci Abdülhamit'i andı

Demirören Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2'nci Abdülhamit'i andı

Son dakika politika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 34'üncü Osmanlı Padişahı Sultan 2'nci Abdülhamit'i, vefatının 104'üncü yılında andı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 34'üncü Osmanlı Padişahı Sultan 2'nci Abdülhamit'i, vefatının 104'üncü yılında andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Ahirete irtihalinin yıl dönümünde Cennetmekan Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ı rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum."


Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2'nci Abdülhamit'i andı

Demirören Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Osmanlı, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title