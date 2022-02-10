Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2'nci Abdülhamit'i andı
Demirören Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 34'üncü Osmanlı Padişahı Sultan 2'nci Abdülhamit'i, vefatının 104'üncü yılında andı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 34'üncü Osmanlı Padişahı Sultan 2'nci Abdülhamit'i, vefatının 104'üncü yılında andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Ahirete irtihalinin yıl dönümünde Cennetmekan Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ı rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum."