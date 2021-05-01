Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti

Son dakika haberler... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan daha önce telefonla görüştüğü Mahmuze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan daha önce telefonla görüştüğü Mahmuze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından sokakta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el sallayan Erdoğan, karşılaştığı çocuklara da oyuncak hediye etti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ