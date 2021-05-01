Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan daha önce telefonla görüştüğü Mahmuze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan daha önce telefonla görüştüğü Mahmuze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti. 

Ziyaretin ardından sokakta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el sallayan Erdoğan, karşılaştığı çocuklara da oyuncak hediye etti. 


- İstanbul
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti
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