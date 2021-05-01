Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti
Son dakika haberler... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan daha önce telefonla görüştüğü Mahmuze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan daha önce telefonla görüştüğü Mahmuze Keleş'i Sultanbeyli'deki evinde ziyaret etti.
- İstanbul
Ziyaretin ardından sokakta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el sallayan Erdoğan, karşılaştığı çocuklara da oyuncak hediye etti.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ