Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız"

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Meltem Öztürk - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2,6 milyar lira kuraklık desteğini, çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2,6 milyar lira kuraklık desteğini, çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık."

AA / Meltem Öztürk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title