Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız"
AA / Meltem Öztürk - Haberler | Politika
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız"
AA / Meltem Öztürk - Son Dakika Haberleri
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