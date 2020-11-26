Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi tören ile karşıladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi tören ile karşıladı

26.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani'yi resmi tören ile karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani'yi resmi tören ile karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani'yi resmi törenle karşıladı. Atlı Birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişine gelen Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani, Külliye girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Liderlerin tören alanındaki yerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diye selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Karşılama törenine katılan heyetin takdimi sonrasında Erdoğan ve Şeyh Temim, Türkiye ve Katar bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Liderler, başbaşa ve heyetlerarası görüşmenin ardından yapılan anlaşmaların imza törenine katılacak.

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(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi tören ile karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi tören ile karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi tören ile karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi tören ile karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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