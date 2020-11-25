Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurumsal yapısını tamamlayabilmesi için gerekli kurulların teşekkülünü hızlandırmalıyız."
25.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:00
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurumsal yapısını tamamlayabilmesi için gerekli kurulların teşekkülünü hızlandırmalıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurumsal yapısını tamamlayabilmesi için gerekli kurulların teşekkülünü hızlandırmalıyız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal