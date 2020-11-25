Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurumsal yapısını tamamlayabilmesi için gerekli kurulların teşekkülünü hızlandırmalıyız."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurumsal yapısını tamamlayabilmesi için gerekli kurulların teşekkülünü hızlandırmalıyız."

25.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:00
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurumsal yapısını tamamlayabilmesi için gerekli kurulların teşekkülünü hızlandırmalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurumsal yapısını tamamlayabilmesi için gerekli kurulların teşekkülünü hızlandırmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

İlgili Haberler

Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Sanayicileri ve İş Adamları Derneği heyetini kabul etti
Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Sanayicileri ve İş Adamları Derneği heyetini kabul etti
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin üreteceği aşıyı, tüm insanlığın hizmetine sunacağız'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin üreteceği aşıyı, tüm insanlığın hizmetine sunacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Erdoğan: "(Kovid-19) Bu salgın bize din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm insanlığın aynı kaderi paylaştığını, aynı gemide olduğunu hatırlattı." - HaberAK Parti'den kan bağışı kampanyasına katılım çağrısı - HaberBaşkan Posbıyık, Milletvekili Uçar'a cevap verdi - HaberBaşkan Demir, halkla iç içe - HaberBBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - HaberSon dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yurt dışında ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer... - HaberErdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz - HaberSon dakika haberleri... Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4) - HaberSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millete özellikle barış için geldik. Nerde terör, terörist varsa bunların başını ezmek için varız." - HaberSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide yeni bir yatırım, üretim, ihracat, istihdam seferberliği başlatıyoruz. - HaberSon dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin en geniş tabanlı 'siyasi dayanışma' örneğidir." - HaberSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz - HaberPaylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı - Magazin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Alişan Cem Yılmaz Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Cenk Tosun Ozan Tufan Şenol Güneş Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurumsal yapısını tamamlayabilmesi için gerekli kurulların teşekkülünü hızlandırmalıyız." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 14:00:42. #1.14#
title