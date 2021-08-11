Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Furkan Aslanoğlu ile röportaj Denizli Merkezefendi Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesinden bu yıl mezun olan Furkan Aslanoğlu da "Pandemi şartlarından dolayı okul ve dershane desteğinden çok fazla yararlanamadık.

Furkan Aslanoğlu ile röportaj Denizli Merkezefendi Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesinden bu yıl mezun olan Furkan Aslanoğlu da "Pandemi şartlarından dolayı okul ve dershane desteğinden çok fazla yararlanamadık. Tabii haliyle çalışma tempomuz düştü. Devletimizin vermiş olduğu karar, sıralaması düşük olan öğrenciler için çok yerinde bir karar. Büyüklerimize teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi - Haberler
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