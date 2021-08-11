Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi

Son dakika haberi: Furkan Aslanoğlu ile röportaj Denizli Merkezefendi Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesinden bu yıl mezun olan Furkan Aslanoğlu da "Pandemi şartlarından dolayı okul ve dershane desteğinden çok fazla yararlanamadık.