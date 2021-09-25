Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'e gideceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'e gideceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST'te olacağım."
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri