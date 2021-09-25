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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'e gideceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'e gideceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST'te olacağım."

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
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