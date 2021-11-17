Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye ilanı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye ilanı Açıklaması

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye ilanı Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 88 yaşında vefat eden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç için taziye ilanı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 88 yaşında vefat eden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç için taziye ilanı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bazı gazetelerde yayımlanan başsağlığı mesajı şöyle:

"Ülkemizin son asırdaki en önemli fikir, sanat ve kültür insanlarından, hayatını vakfettiği 'Diriliş' davasının öncüsü, Müslümanlığını insanlık türküsünün mukaddimesi olarak gören, şiirleri, fikirleri ve mücadelesiyle nesillerin gönül ve ruh dünyasını şekillendiren, milletimizin yakın dönemdeki en önemli değerlerinden Sezai Karakoç, Dirilişin kapısı olarak gördüğü için hep özlemle yad ettiği ebedi aleme göçtü. Allah rahmet eylesin. Milletimizin, sevenlerinin, yoldaşlarının, ailesinin başı sağ olsun."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Sezai Karakoç'un yeğenini arayarak taziye diledi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Sezai Karakoç'un yeğenini arayarak taziye diledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı Açıklaması

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title