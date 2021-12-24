Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

Daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Hamidiye Camisi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını burada kıldı.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında hitap etmesi bekleniyor.

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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