Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI KEREM AYDINLAR CAMİİ'NDE KILDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: CUMHURBAŞKANI Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Cami'nde kıldı.
ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Cami'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı KADEM'in 4. Olağan Genel Kurulu'nun ardından cuma namazı için Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nde geldi. Namazın ardından Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne geçti.