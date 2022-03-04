Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI KEREM AYDINLAR CAMİİ'NDE KILDI - Haberler

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Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI KEREM AYDINLAR CAMİİ'NDE KILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: CUMHURBAŞKANI Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Cami'nde kıldı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Cami'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı KADEM'in 4. Olağan Genel Kurulu'nun ardından cuma namazı için Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nde geldi. Namazın ardından Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI KEREM AYDINLAR CAMİİ'NDE KILDI

Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI KEREM AYDINLAR CAMİİ'NDE KILDI

Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI KEREM AYDINLAR CAMİİ'NDE KILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Kerem Aydınlar Cami, Üsküdar, Cuma, Güncel, Haberler

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