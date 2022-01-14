İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, deniz yoluyla geldiği Çengelköy Sahili'nde inerek, burada vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da düzenlenen Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Törenine katıldı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan deniz yoluyla Çengelköy'e gitti. Vapurdan inip sahile geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kendisine seslenen vatandaşları selamlayarak sohbet etti. Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.