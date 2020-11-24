Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın YİK üyeliğinden ayrılma talebini kabul etti
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın YİK üyeliğinden ayrılma talebini kabul etti

24.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 24.11.2020 16:31
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın YİK üyeliğinden ayrılma talebini kabul etti

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyeliği görevinden ayrılma talebini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyeliği görevinden ayrılma talebini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, Sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." paylaşımında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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