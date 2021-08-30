Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Erdoğan, Büyük Zafer'in 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana bina girişinde gerçekleştirilen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Tören, Başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

Salgın nedeniyle maske takan katılımcılar, sosyal mesafe kuralına uyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzaktan selamlaştı.

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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