Son dakika haberleri | COX BAZAAR - Rohingyalı Müslümanların yaşadığı kampta meydana gelen yangın 5 bin kişiyi evsiz bıraktı
AA / Md. Kamruzzaman - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Yanan alandan görüntüler İnsanların bekleyişi Röportaj Detaylar Röportaj Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangın sonucu 5 bin kişi evsiz kaldı.
Yanan alandan görüntüler
İnsanların bekleyişi
Röportaj
Detaylar
Röportaj Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangın sonucu 5 bin kişi evsiz kaldı.