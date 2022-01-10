Son dakika haberleri | COX BAZAAR - Rohingyalı Müslümanların yaşadığı kampta meydana gelen yangın 5 bin kişiyi evsiz bıraktı - Haberler
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Son dakika haberleri | COX BAZAAR - Rohingyalı Müslümanların yaşadığı kampta meydana gelen yangın 5 bin kişiyi evsiz bıraktı

AA / Md. Kamruzzaman - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Yanan alandan görüntüler İnsanların bekleyişi Röportaj Detaylar Röportaj Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangın sonucu 5 bin kişi evsiz kaldı.

Yanan alandan görüntüler

İnsanların bekleyişi

Röportaj

Detaylar

Röportaj Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangın sonucu 5 bin kişi evsiz kaldı.

Son dakika haberleri | COX BAZAAR - Rohingyalı Müslümanların yaşadığı kampta meydana gelen yangın 5 bin kişiyi evsiz bıraktı

Son dakika haberleri | COX BAZAAR - Rohingyalı Müslümanların yaşadığı kampta meydana gelen yangın 5 bin kişiyi evsiz bıraktı

Son dakika haberleri | COX BAZAAR - Rohingyalı Müslümanların yaşadığı kampta meydana gelen yangın 5 bin kişiyi evsiz bıraktı

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AA / Md. Kamruzzaman - Son Dakika Haberleri

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