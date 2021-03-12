Son dakika haberleri | Çorum'da bir kişi, oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldürdü
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Son dakika haberleri | Çorum'da bir kişi, oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldürdü

12.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:08
Son dakika haberleri | Çorum'da bir kişi, oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldürdü

Son dakika gelişmesine göre Çorum'un Alaca ilçesinde, bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla 2 ortaokul öğrencisini silahla öldürdü.

Çorum'un Alaca ilçesinde, bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla 2 ortaokul öğrencisini silahla öldürdü.

İddiaya göre, İmat köyünde Servet B, oğluyla kavga ettiğini öğrendiği ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç T. ve Kaan T'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açtı.

Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç T. ve Kaan T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Servet B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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