Son dakika haberleri: Çorlu'da 12 kişinin öldüğü sahte içki sanıklarının tahliyesi reddedildi
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Son dakika haberleri: Çorlu'da 12 kişinin öldüğü sahte içki sanıklarının tahliyesi reddedildi

Son dakika haberleri: Çorlu'da 12 kişinin öldüğü sahte içki sanıklarının tahliyesi reddedildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin tedavi olduğu sahte içki faciasında 1 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin tedavi olduğu sahte içki faciasında 1 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Tutuklu 5 sanığın avukatlarının tutukluluklarının yaptığı itiraz reddedildi. Ele geçirilen sahte içkilerden alınan ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilen numunelerin incelenmesi sürüyor.

Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 32 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin eşi Levent Engin, Hasan Nişancı, Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman yaşamlarını yitirdi, 19 kişi de tedavileri tamamlanarak, taburcu edildi, 1 kişinin tedavisi ise yoğun bakım servisinde sürüyor.

TUTUKLULUĞA İTİRAZ REDDEDİLDİOlayla ilgili polisin gözaltına aldığı, aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, Vedat Vatansever, Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç tutuklandı. Tutuklulardan Hüseyin Coşkun, daha önce avukatlarının yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi. Halen tutuklu bulunan 5 kişi için Çorlu Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, delillerin ve raporların tamamlanmadığı gerekçesiyle şüphelilerin tutukluk hallerinin devamına karar verdi.SAHTE İÇKİLER İNCELENİYOR

Olayla birlikte polisin düzenlediği baskınlarda tutuklu sanıkların iş yerlerinde toplam 500 litre sahte içki ele geçirildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte içkilerden aldığı numuneleri incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderdi. Sahte içkilerin incelenmesinin sürdüğü belirtildi.


- Tekirdağ
Son dakika haberleri: Çorlu'da 12 kişinin öldüğü sahte içki sanıklarının tahliyesi reddedildi
Son dakika haberleri: Çorlu'da 12 kişinin öldüğü sahte içki sanıklarının tahliyesi reddedildi
Son dakika haberleri: Çorlu'da 12 kişinin öldüğü sahte içki sanıklarının tahliyesi reddedildi
Son dakika haberleri: Çorlu'da 12 kişinin öldüğü sahte içki sanıklarının tahliyesi reddedildi
Son dakika haberleri: Çorlu'da 12 kişinin öldüğü sahte içki sanıklarının tahliyesi reddedildi
Son dakika haberleri: Çorlu'da 12 kişinin öldüğü sahte içki sanıklarının tahliyesi reddedildi
Son dakika haberleri: Çorlu'da 12 kişinin öldüğü sahte içki sanıklarının tahliyesi reddedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

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