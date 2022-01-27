Son dakika haber | ÇÖKEN AHIRIN ENKAZI ALTINDA KALAN AYSEL, TOPRAĞA VERİLDİ

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde üzerinde biriken kar nedeniyle çöken ahırda enkaz altında kalıp yaşamını yitiren Aysel Gizem Çolak (14), toprağa verildi.

Çakırhüyük beldesinde, Ramazan Çolak ile kızı Aysel Gizem, dün üzerindeki biriken kar nedeniyle çöken ahırın enkazı altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılıp hastaneye götürülen Aysel Gizem Çolak doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Aysel Gizem Çolak için bugün cenaze namazı kılındı. Cenazeye Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Çakırhüyük Belediye Başkanı Miktat Çetin, Köseceli Belediye Başkanı Kerim Durgut, Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.

Yakınlarının gözyaşına boğulduğu Aysel Gizem'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Aynı olayda yaralanan babası Ramazan Çolak'ın, hastanedeki tedavisi ise sürüyor.