Son dakika haberi! Çocukların çakmakla oyunu yangına neden oldu
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Son dakika haberi! Çocukların çakmakla oyunu yangına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Bayburt'ta çocukların çakmakla oyunu pazar yerinin bitişiğindeki arsada yangına neden oldu.

Bayburt'ta çocukların çakmakla oyunu pazar yerinin bitişiğindeki arsada yangına neden oldu.

Olay, Bayburt merkez Gençosman mahallesi pazar yerinin bitişiğindeki arsada meydana geldi. Yangını gören işyeri sahipleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen Bayburt Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürüldü. Dumanların yükseldiği halk pazarında vatandaşlar tedirgin olurken, polis ekipleri olay yerine yaklaşmak isteyenleri uzaklaştırdı. Yangında bazı dükkanların cepheleri dumandan karardı.

Yangın mahallindeki bir vatandaş, "Demek ki çocuklar çakmakla uğraşırken orada köpükler vardı. Köpükleri yakıp kaçmışlar. Daha sonra alevler yükseldi. Bizde itfaiyeye haber verdik. Eski koltuklar vardı onlar yanmış. Yangından ondan dolayı çıktı" dedi.

(Öznur Demir/İHA)

Son dakika haberi! Çocukların çakmakla oyunu yangına neden oldu
Son dakika haberi! Çocukların çakmakla oyunu yangına neden oldu
Son dakika haberi! Çocukların çakmakla oyunu yangına neden oldu
Son dakika haberi! Çocukların çakmakla oyunu yangına neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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