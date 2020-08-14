Son dakika haberleri! Çocukları uyurken evini ateşe verdi
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Son dakika haberleri! Çocukları uyurken evini ateşe verdi

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kişi, iddiaya göre alkollü bir şekilde çocukları uyduğu sırada evini ateşe verdi.

Son dakika haberleri! Çocukları uyurken evini ateşe verdi
14.08.2020 16:40 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:05

Diyarbakır'da yaşanan olayda alkollü bir şekilde eve gelen baba Turan A., çocukları içeride uyurken, evi ateşe verdi. Alkollü olduğu öğrenilen baba, çocukları evden çıkararak 'evi yaktım' diye bağırdı. Ev küle dönerken, anne Nurten A. çektiklerinden dolayı isyan ederek devletin kendilerine sahip çıkmasını istedi

Olay, 3 gün önce Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 842. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 17 yıldır evli olan ve eşi ile şiddetli geçimsizlik yaşayan Turan A., 3 gün önce yine alkollü bir şekilde eve geldi. Eşiyle tartıştıktan sonra gelen telefonla dışarı çıktı. Daha sonra anne Nurten A. da 2 çocuğu evde uyurken dışarı çıktı. Eve geri gelen Turan A., çocukları uyurken evi ateşe verdi. Turan A., daha sonra geri dönüp çocuklarını evden çıkarttı. Nurten A., eşinin evi yaktıktan sonra dışarı çıkıp 'evi yaktım, evi yaktım' diye bağırdığını söyledi. Kur'an-ı Kerim'in de içinde olduğu ev, külle döndü. Nurten A., yıllardır şiddet gördüğünü, eşinin bu şekilde ileride kendilerine zarar vereceğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

"BEN SENİ VURDUĞUMDA SESİNİ ÇIKARTMA, BEN SENİN BABANIM"

5 çocuk annesi 36 yaşındaki Nurten A., 17 yıldır eşinin 'içip içip gelip' çocuklarına sataştığını söyledi. Psikolojik baskı ve şiddet ile içeri girdiğinde çocuklarının mumya gibi durduklarını kaydeden kadın, "Büyük oğlum okul okuyor, diyor al onu çalıştır. Niye çalıştırmıyorsun, okula gönderiyorsun. Bunları yapan Turan Açıkgöz'dür, eşim olur. En son eve geldi, içkiliydi tekrar. Büyük kızıma dedi ki, 'ben seni vurduğumda sen sesini çıkartma. Ben senin babanım' dedi" diyerek olayı anlattı.

Son dakika haberleri! Çocukları uyurken evini ateşe verdi

ÇOCUKLAR EVDEYKEN EVİ YAKMIŞ

Nurten A. sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"O anda telefonu çaldı gitti. Dedi, '10 dakika sonra geliyorum.' O esnada benle büyük kızım dışarı çıktık. Bu içeri giriyor evi ateşe veriyor. Alıyor iki çocuğu da dışarı çıkıyor, 'ben evi yaktım, ben evi yaktım' diye bağırıyor. Çocuklarım evdeyken evi yakıyor. Sonra çocukların kolundan tutup dışarı çıkartıyor. Kur'an-ı Kerim de çalışma masasındaydı. Benle kızım sürekli Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Onları da yaktı. Evde bir şey bırakmadı ki. Devletten bana yardım etmesini bekliyorum. Devlet bana sahip çıksın. İlla birinin ölmesi mi lazım?. Bunu yapan yarın başka bir şeyde yapacak bize.

KURAN-I KERİM-İ DE YAKMIŞ

Sözlerine "Şu anda annemgilde kalıyorum. Evim barkımı yaktı, annemgile sığındım. Böyle 5 çocuğumla sokaklarda kaldım. Devlet bana yardım etsin. Ben evin yanmasına değil, Kur'an'ın yanmasına üzülüyorum. Evi 3 gün önce yaktı" ifadeleriyle devam eden mağdur kadın yardım bekliyor.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Son dakika haberleri! Çocukları uyurken evini ateşe verdi
Son dakika haberleri! Çocukları uyurken evini ateşe verdi

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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