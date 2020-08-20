Son dakika haberleri! Çocuklardan en anlamlı hicri yılbaşı kutlaması Bir son dakika haberine göre Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde iki minik kardeş, hicri yılbaşı olan 1 Muharrem günü dolayısı ile komşularına küçük hediyeler dağıttılar.

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde iki minik kardeş, hicri yılbaşı olan 1 Muharrem günü dolayısı ile komşularına küçük hediyeler dağıttılar. Annelerinin desteğiyle aldıkları ikramlıkları kapılarını çaldıkları komşularına dağıtan iki kardeş Gülçehre ve Tuğtekin Güler, yaptıkları hareketle insanların gönüllerini kazanmış oldular. Anne Saire Güler;" Çocuklarımızın hicri yılbaşını öğrenmeleri için sosyal medyada gördüğüm bu etkinliği yaptık. Komşularımız hediyeleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Olumlu olarak karşılanmaları da ayrı bir güzellikti" diye belirtti.. - ESKİŞEHİR Kaynak: İHA