Son dakika haberleri! Çocuklar, yaralı halde buldukları köpeği kucaklayıp soluğu belediyede aldı
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Son dakika haberleri! Çocuklar, yaralı halde buldukları köpeği kucaklayıp soluğu belediyede aldı

19.11.2020 11:55 | Son Güncelleme: 19.11.2020 12:00

Son dakika haber... Çocuklar, yaralı halde buldukları köpeği kucaklayıp soluğu belediyede aldı Sivas'ın Zara ilçesinde çocuklar, yaralı halde buldukları yavru köpeği kucaklayıp belediyeye götürdüler.

Çocuklar, yaralı halde buldukları köpeği kucaklayıp soluğu belediyede aldı

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde çocuklar, yaralı halde buldukları yavru köpeği kucaklayıp belediyeye götürdüler. Yavru köpek, Zara Belediyesi tarafından koruma altına alındı.

Zara ilçe merkezi Reşitpaşa Mahallesinde sokakta oyun oynayan çocuklar, ayağından yaralı halde buldukları yavru köpeği kucaklayarak Zara Belediyesine götürdüler. Çocuklar, yavru köpeğin tedavisi için Başkan Fatih Çelik'ten yardım istediler. Çocukları belediye personeli birlikteliğinde veterinere gönderen Çelik, ayağını bir aracın ezdiği yavru köpeği tedavi ettirdi. Tedavisinin ardından yavru köpeğe sahip çıkan Çelik, Temizlik Saha Amirliğinde barınak hazırlatarak bakımını üstlendi. Yaralı yavru köpeği belediyeye getiren çocukları da makamında kabul eden Çelik, duyarlı davranışlarından dolayı çeşitli hediyeler vererek teşekkür etti. Çocukların, yavru köpekle belediye içerisinde gezinmeleriyse güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika haberleri! Çocuklar, yaralı halde buldukları köpeği kucaklayıp soluğu belediyede aldı
Son dakika haberleri! Çocuklar, yaralı halde buldukları köpeği kucaklayıp soluğu belediyede aldı
Son dakika haberleri! Çocuklar, yaralı halde buldukları köpeği kucaklayıp soluğu belediyede aldı
Son dakika haberleri! Çocuklar, yaralı halde buldukları köpeği kucaklayıp soluğu belediyede aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDA ÖZEL

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