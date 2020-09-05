Son dakika haberleri: Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Gelen son dakika haberlerine göre BURDUR'un Gölhisar ilçesinde, çoban Hasan Hasyücel (33) otomobilin içinde sırtından 3 kez vurulmuş halde ölü bulundu.

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde, çoban Hasan Hasyücel (33) otomobilin içinde sırtından 3 kez vurulmuş halde ölü bulundu.

Gölhisar ilçesine bağlı Kozpınar Yaylası Nişançamı mevkisinde, akşam saatlerinde, otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede yaşamını yitirdiğini belirlediği araçtaki kişinin bölgede çobanlık yapan Hasan Hasyücel olduğunu ve sırtında 3 kurşun yarası bulunduğunu tespit ettiHasan Hasyücel'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: DHA