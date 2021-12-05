Son dakika haberleri: CNN, abisi hakkındaki cinsel taciz suçlamalarına karışan Chris Cuomo'yu kovdu - Haberler
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Son dakika haberleri: CNN, abisi hakkındaki cinsel taciz suçlamalarına karışan Chris Cuomo'yu kovdu

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: CNN, abisi hakkındaki cinsel taciz suçlamalarına karışan Chris Cuomo'yu kovdu

Son dakika haberi... NEW Amerikan CNN televizyonu, cinsel taciz ile suçlanan eski New York Valisi Andrew Cuomo'ya, soruşturma sürecinde uygunsuz şekilde yardım ettiği ortaya çıkan sunucu Chris Cuomo'nun işten çıkartıldığını açıkladı.

NEW Amerikan CNN televizyonu, cinsel taciz ile suçlanan eski New York Valisi Andrew Cuomo'ya, soruşturma sürecinde uygunsuz şekilde yardım ettiği ortaya çıkan sunucu Chris Cuomo'nun işten çıkartıldığını açıkladı.

CNN, yaptığı açıklamada, Chris Cuomo'nun 30 Kasım'da sonraki değerlendirmeye kadar görevinden süresiz olarak uzaklaştırıldığını hatırlatarak, saygın bir hukuk şirketi ile yürüttükleri değerlendirme sonucunda Cuomo'nun görevine son verildiğini duyurdu.

Kanal, değerlendirme sırasında yeni verilerin de ortaya çıktığını ve Cuomo görevden alınsa da, soruşturmanın devam edeceğini vurguladı.

En az 12 kadın, New York eski Valisi Andrew Cuomo'yu değişik zamanlarda kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.

Eski Vali Cuomo, iddiaları reddederken, partisinden de gelen baskılar üzerine 10 Ağustos'ta görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

New York Başsavcılığının geçen ay açıkladığı belgelerde, Chris Cuomo'nun, Andrew Cuomo'ya suçlamada bulunan kadınlar hakkında medya çalışanları üzerinden bilgi toplayarak danışmanlarına ilettiği öne sürülmüştü.

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AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri

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