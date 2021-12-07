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Cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Murat Karakoçyönetimindeki 16 AOK 594 plakalı motosiklet, metal Sanayi kavşağında yola çıkan sürücü Nurten Ekinci(47)Yönetimindeki 16 Ne 505 plakalı Cipe yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç sürücü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından yaralının durumunu gören kadın sürücü, şok yaşadı. Büyük üzüntü yaşayan kadını, ailesi teselli etti.

Yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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