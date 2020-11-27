Son dakika haberleri | Çıldır Gölü'nde kızak sezonu başladı
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Son dakika haberleri | Çıldır Gölü'nde kızak sezonu başladı

27.11.2020 08:17 | Son Güncelleme: 27.11.2020 08:21
Son dakika haberleri | Çıldır Gölü'nde kızak sezonu başladı

Son dakika haberler... DOĞU Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve yüzde 20'lik bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı.

DOĞU Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve yüzde 20'lik bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı.

Kar yağışının başlaması, havaların ise sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Çıldır Gölü'nün özellikle kıyı kesimi buz tutmaya başladı. Kars'ın Arpaçay Taşbaşı köyü tarafı her yıl olduğu gibi bu yılda erken buz tutunca atlı kızakla sezonu ilk müşterileriyle buluştu. Yüzeyi yaklaşık 15 santim buz tutan Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklar da buzun üzerine çıkmaya başladı. Yerli ve yabancı turistleri buz üzerinde gezdiren atlı kızaklar keyifli anlar yaşatıyor. Bölgeye gelen turistlerden Kürşat Nurcan Şen çifti ilk kızak gezintisini yaptı. Buz üzerinde atlı kızak keyfinin muhteşem olduğunu belirten Kürşat Şen, "2020-2021 kızak sezonu hayırlara vesile olsun. İnşallah iyi bir sezon olur. Biz geldik ve çok mutlu kaldık. Bizimle birlikte kızak sezonunun başlaması ise gezimize ayrı bir renk kattı" diye konuştu.

Kızakla yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde gün boyu gezmek istediğini vurgulayan Nurcan Şen ise "Çok keyif aldık. Vakit olsa saatlerce kızakla buz üstünde gezmek isterim. Çıldır Gölü'nün muhteşem bir doğası var. Umarım sezon bitmeden yine geliriz. Çıldır Gölü'nün tamamen buz tutup Eskimo usulü avlananları da merak ediyorum" dedi.

Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki 123 kilometrelik alana sahip Çıldır Gölü'nün buz tutan kıyı kesiminde atlı kızaklarla yapılan tur büyük ilgi görüyor. Köyün gençleri, turistleri kişi başı 10 dakikası 25 TL karşılığında atlı kızaklarla donan gölün üzerinde ve çevresinde gezdiriyor. Atlı kızakçı Duran Taşdemir (30) "Atlı kızak sezonunu bugün açtık, inşallah iyi bir sezon olur. Pandemi dolayısıyla biraz sıkıntılı gibi görünüyor, İnşallah iyi olur ve insanlar tekrar gelir" diye konuştu.

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Son dakika haberleri | Çıldır Gölü'nde kızak sezonu başladı
Son dakika haberleri | Çıldır Gölü'nde kızak sezonu başladı
Son dakika haberleri | Çıldır Gölü'nde kızak sezonu başladı
Son dakika haberleri | Çıldır Gölü'nde kızak sezonu başladı
Son dakika haberleri | Çıldır Gölü'nde kızak sezonu başladı
Son dakika haberleri | Çıldır Gölü'nde kızak sezonu başladı
Son dakika haberleri | Çıldır Gölü'nde kızak sezonu başladı
Son dakika haberleri | Çıldır Gölü'nde kızak sezonu başladı
Son dakika haberleri | Çıldır Gölü'nde kızak sezonu başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat İNCEDERE

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