Son dakika haberleri | Çiğ köfteci husumetlileri tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü Son dakika haberi... Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde motosikletiyle çiğ köfte siparişi götüren şahıs, husumetlileri tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde motosikletiyle çiğ köfte siparişi götüren şahıs, husumetlileri tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'ndeki top sahası mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde kendisine ait iş yerinde çiğ köfte satışı yapan 30 yaşındaki Muhammet Köse, sipariş götürmek için motosikleti ile yola çıktı. Top sahası mevkiine seyir halinde olan Köse, husumetli olduğu kişilerin saldırısına uğrayarak pompalı tüfekle vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Köse'yi görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köse'nin öldüğünü belirledi. Köse'nin cansız bedeni savcının incelemesi sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA