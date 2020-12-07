Son Dakika | Çiftçi aile erken doğan buzağıya kendi çocukları gibi bakıyor
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Son Dakika | Çiftçi aile erken doğan buzağıya kendi çocukları gibi bakıyor

07.12.2020 09:22 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:40

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çiftçi aile erken doğan buzağıya kendi çocukları gibi bakıyor Ağrı'da çiftçi bir aileye ait bir inek erken doğum yapınca aile de buzağıyı yaşatmak için evde beslemeye başladı.

Çiftçi aile erken doğan buzağıya kendi çocukları gibi bakıyor

AĞRI - Ağrı'da çiftçi bir aileye ait bir inek erken doğum yapınca aile de buzağıyı yaşatmak için evde beslemeye başladı.

Ağrı merkeze 21 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Küpkıran Köyü'nde ikamet eden ve hayvancılık işiyle uğraşan Hanefi Akgün'e ait bir inek 2 senedir üst üste erken doğum yapıyor. Bu sene de erken doğum yapan ineğin buzağının sağlık durumu iyi olmadığı için çiftçi aile buzağıyı evde bir leğenin içinde beslemeye başladı. Çocuk biberonuyla besledikleri buzağıya eşiyle birlikte gece geç saatlere kadar baktıklarını kaydeden Hanefi Akgün, yaklaşık bir ay kadar buzağının bakımlarını evde bu şekilde yapacaklarını söyledi.

'Gece yarısına kadar hanımla beraber buzağının bakımını yapıyoruz'

Havaların soğuk olması nedeniyle buzağının üşümemesi için devamlı soba yaktıklarını belirten Hanefi Akgün, "Geçen sene de bu buzağının annesi yine erken doğum yapmıştı. Buzağının üşümemesi için devamlı soba yakıyoruz ve çocuk biberonunun yardımıyla buzağıyı sütle besliyoruz. Altını kirlettiği zaman altını temizliyoruz. Gece yarısına kadar hanımla beraber buzağının bakımını yapıyoruz. Buzağının kendini toparlaması için yaklaşık bir ay kadar bakımını evin içerisinde yapmamız gerekiyor." dedi.

'7 tane nüfusum var bu buzağıyla birlikte 8 tane nüfusum oldu'

Buzağının ilk doğduğu zaman nefes alıp vermekte güçlük çekmesinden dolayı buzağıya Nefes ismini verdiklerini dile getiren Akgün, "Çocuk gibi bakıp besliyoruz. Benim 7 tane nüfusum var bu buzağıyla birlikte 8 tane nüfusum oldu. İlk doğduğunda nefes alıp vermekte zorlandığı için adını nefes koyduk. Buzağının süt ihtiyacını annesinden karşılıyoruz. Annesini sağarak elde ettiğimiz sütü biberon yardımıyla buzağıya içiriyoruz. Bakımı zahmetli ama mecburen iyileşene kadar bakımını evde yapacağız. Bizim bu buzağıya bakacağız ki inşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Çiftçi aile erken doğan buzağıya kendi çocukları gibi bakıyor
Son Dakika | Çiftçi aile erken doğan buzağıya kendi çocukları gibi bakıyor
Son Dakika | Çiftçi aile erken doğan buzağıya kendi çocukları gibi bakıyor
Son Dakika | Çiftçi aile erken doğan buzağıya kendi çocukları gibi bakıyor
Son Dakika | Çiftçi aile erken doğan buzağıya kendi çocukları gibi bakıyor
Son Dakika | Çiftçi aile erken doğan buzağıya kendi çocukları gibi bakıyor
Son Dakika | Çiftçi aile erken doğan buzağıya kendi çocukları gibi bakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN

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