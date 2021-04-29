Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Keban Belediyesine yol süpürme aracı hibe etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Keban Belediyesine yol süpürme aracı hibe etti

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Keban Belediyesine yol süpürme aracı hibe etti
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Keban Belediyesine yol süpürme aracı hibe etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Keban Belediyesine yol süpürme aracı hibe etti.

Keban Belediyesi personeli tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen yol süpürme aracı İzmir'den teslim alınarak ilçeye getirildi.

Belediye Başkanı Fethiye Atlı, belediyeye bir araç daha kazandırdıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımıza, Bakanımız Murat Kurum'a, Milletvekilimiz Sermin Balık'a teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İlçemiz çok güzel bir araç kazandı. İnşallah bundan sonra hizmetlerimiz çok daha güzel yürütülecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı
Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
Filiz'i döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat
Filiz'i döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Adnan Menderes
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Aykut Kocaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Keban Belediyesine yol süpürme aracı hibe etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 15:00:21. #1.16#

title