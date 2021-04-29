Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Keban Belediyesine yol süpürme aracı hibe etti

Son dakika gündem haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Keban Belediyesine yol süpürme aracı hibe etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Keban Belediyesine yol süpürme aracı hibe etti.

Keban Belediyesi personeli tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen yol süpürme aracı İzmir'den teslim alınarak ilçeye getirildi.

Belediye Başkanı Fethiye Atlı, belediyeye bir araç daha kazandırdıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımıza, Bakanımız Murat Kurum'a, Milletvekilimiz Sermin Balık'a teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İlçemiz çok güzel bir araç kazandı. İnşallah bundan sonra hizmetlerimiz çok daha güzel yürütülecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan