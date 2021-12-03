Son dakika haberleri! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalyalıları sel ve su baskınlarına karşı uyardı - Haberler
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Son dakika haberleri! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalyalıları sel ve su baskınlarına karşı uyardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalyalıları sel ve su baskınlarına karşı uyardı

Son dakika haberine göre ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren şiddetleneceğinin öngörüldüğünü belirterek, olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

ANTALYA (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren şiddetleneceğinin öngörüldüğünü belirterek, olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden gelen bilgilere göre; Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde yağışların daha da şiddetli olacağı öngörülürken bu yağışların pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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