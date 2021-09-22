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Son dakika haberleri: Ceviz ağacından düşen çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Ceviz ağacından düşen çocuk öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavak köyünde ceviz ağacından düşen çocuk hayatını kaybetti.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavak köyünde ceviz ağacından düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çukurca ilçesinde ikamet eden Fırat Erdemir (15), Kavak köyüne ailesiyle ceviz hasadına gitti. Erdemir, burada ceviz toplamak için çıktığı 10 metre yükseklikteki ceviz ağacından düştü. Ailesinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Öte yandan, aynı köye hasat için giden Sabri Yılmaz'ın ise yılan ısırması sonucu yaralandığı ve Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. - HAKKARİ

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