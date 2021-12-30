Son dakika haberleri | Çeşme'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 400 bin lira zarar var

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - Ünlü tatil merkezi Çeşme'de, Altınkum Plajı'ndaki bir beach club işletmesine yıldırım düşmesi sonucunda çıkan yangında, 400 bin lirayı aşkın maddi zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Plajı'nda bulunan bir beach clup'a gece saatlerinde yıldırım düştü. Malzemelerin istiflendiği alana düşen yıldırımın meydana getirdiği yangın nedeniyle, yaklaşık 300 hasır şemsiye, 600 civarında şezlong ve 50 kadar plastik sehpa yanarak zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürlerken, meydana gelen maddi hasarın 400 bin liranın üzerinde olduğu öğrenildi.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, yangınla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Altınkum Plajı'ndaki bir işletmeye yıldırım düşmesi neticesinde yangın çıktı. İşletmenin bekçisi yangına uzak bir yerde ikamet ettiğinden durumu iyi. Bölgede oturan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum." - İZMİR

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