Son dakika: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın...Çok sayıda hasta dumandan etkilendi
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Son dakika: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın...Çok sayıda hasta dumandan etkilendi

23.11.2020 05:21 | Son Güncelleme: 23.11.2020 08:33

Son dakika haberlerine göre Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın...Çok sayıda hasta dumandan etkilendi

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın çıktı. Dumandan etkilenen çok sayıda hasta sedye ve tekerlekli sandalye ile dışarıya çıkartıldı.

Olay, gece saat 03.50 sıralarında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Nörolojik Bilimler Enstitüsü binasında meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 4 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen çok sayıda hasta, yetkililerin de yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Sedye ve tekerlekli sandalye ile dışarıya çıkartılan hastalara ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Öte yandan çıkış nedeni belli olmayan yangın ile ilgili polis, inceleme başlattı.

Son dakika: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın...Çok sayıda hasta dumandan etkilendi
Son dakika: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın...Çok sayıda hasta dumandan etkilendi
Son dakika: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın...Çok sayıda hasta dumandan etkilendi
Son dakika: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın...Çok sayıda hasta dumandan etkilendi
Son dakika: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın...Çok sayıda hasta dumandan etkilendi
Son dakika: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın...Çok sayıda hasta dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU

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