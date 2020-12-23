Son dakika haberleri | CERN Sergisi Konya Bilim Merkezi'nde
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Son dakika haberleri | CERN Sergisi Konya Bilim Merkezi'nde

23.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:44
Son dakika haberleri | CERN Sergisi Konya Bilim Merkezi'nde

Son dakika habere göre İsviçre'de bulunan ve dünyanın en büyük bilimsel araştırma merkezlerinden biri olarak gösterilen Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) yapılan araştırmalar, Konya Bilim Merkezi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle açılan sergide bilim meraklılarına sunuluyor.

İsviçre'de bulunan ve dünyanın en büyük bilimsel araştırma merkezlerinden biri olarak gösterilen Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) yapılan araştırmalar, Konya Bilim Merkezi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle açılan sergide bilim meraklılarına sunuluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde yeni sergi alanları açılmaya devam ediyor.

Son olarak dünyadaki en büyük bilimsel araştırma merkezlerinden sayılan "CERN Sergisi" açıldı. ODTÜ ortaklığıyla hazırlanan ve CERN'de yapılan araştırmaların anlatıldığı sergi, her yaştan ziyaretçiye hitap ederken bilimseverler CERN Sergisi ile evrenin oluşumunu ve maddenin temel bileşenleri hakkında meraklarını gideriyor.

Sergide ayrıca "Atlas deneyi hayatımızı nasıl etkiledi?", "Standart modelin ötesinde ne var", "Karşı madde neye karşı?", "Doğada olup biten her şeyin basit bir açıklaması var mı?", "Karanlık Madde nedir?" gibi sorular cevap buluyor.

"CERN Sergisi" yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi 10.00-16.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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