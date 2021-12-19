Son dakika haberi: CENAZE İÇİN GELDİLER, KAR NEDENİYLE YAYLA EVİNDE MAHSUR KALDILAR - Haberler
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Son dakika haberi: CENAZE İÇİN GELDİLER, KAR NEDENİYLE YAYLA EVİNDE MAHSUR KALDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ANTALYA'nın Akseki ilçesine cenaze için gelip, geceyi yayla evinde geçiren 4 kişi, bölgede kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşması ile mahsur kaldı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Akseki ilçesine cenaze için gelip, geceyi yayla evinde geçiren 4 kişi, bölgede kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşması ile mahsur kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Süleyman Çelik, Tolga Çelik, Vural Çelik ve Hüseyin Çelik, bir yakınlarının cenazesine katılmak için dün Akseki ilçesi Karakışla Mahallesi'ne geldi. 4 kişi, geceyi mahalleye bağlı yayladaki evlerinde geçirdi. Sabah uyanınca bölgede kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını gören 4 kişi, mahsur kaldıklarını anlayınca Konya'nın Seydişehir Kaymakamlığı'nı arayarak yardım istedi. Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız süren kar nedeniyle kapanan yolun açılıp, 4 kişinin kurtarılması için bölgeye ekip gönderildi.

Son dakika haberi: CENAZE İÇİN GELDİLER, KAR NEDENİYLE YAYLA EVİNDE MAHSUR KALDILAR

Son dakika haberi: CENAZE İÇİN GELDİLER, KAR NEDENİYLE YAYLA EVİNDE MAHSUR KALDILAR

Son dakika haberi: CENAZE İÇİN GELDİLER, KAR NEDENİYLE YAYLA EVİNDE MAHSUR KALDILAR

Son dakika haberi: CENAZE İÇİN GELDİLER, KAR NEDENİYLE YAYLA EVİNDE MAHSUR KALDILAR

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