Son dakika haberleri! Cebel Ali Limanı'ndaki yangının söndürülmesinin ardından faaliyetler normale döndü
Son dakika haberi: Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Cebel Ali Limanı'nda patlama sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Cebel Ali Limanı'nda patlama sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Dubai hükümetinin medya ofisi, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde, patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesinin ardından limandaki yükleme ve indirme faaliyetlerinin devam ettiğini gösteren görüntüleri paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı