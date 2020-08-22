Çankırı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere kısıtlama getirildi Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Eylül'den itibaren düğünlere kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, 1 Eylül'den itibaren düğünlerde yapılan yöresel kutlama ve mevlitlere izin verilmeyeceğini açıkladı.

DÜĞÜNLERE KISITLAMA GETİRİLDİ

Vali Ayaz, Twitter hesabından, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere ilişkin alınan yeri kararları açıkladı. Vali Ayaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Eylül'den itibaren bölgede düğünlerde geleneksel olarak yapılan bayrak dikimi, baş donanma etkinlikleri, kız kınası ve kız-erkek evlerinde düzenlenen mevlitlere izin verilmeyeceğini, sadece 3 saatle sınırlı düğün yapılmasına müsaade edileceğini bildirdi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz

Kaynak: DHA