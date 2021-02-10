Son dakika haberleri: Çanakkale'de polis, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
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Son dakika haberleri: Çanakkale'de polis, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

10.02.2021 09:36 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:40
Son dakika haberleri: Çanakkale'de polis, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Son dakika gündem haberine göre ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polis ekipleri, son zamanlarda artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polis ekipleri, son zamanlarda artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan dolandırıcılar ile yöntemlerine karşı vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Ekipler, ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kapalı pazar yeri ile bankalar çevresinde yaptıkları  bilgilendirmede, vatandaşlara, dolandırıcıların kendilerini polis, asker, hakim, savcı gibi saygın meslek gruplarının mensubu olarak tanıttığı anlatıldı.Dolandırıcıların yöntemleri hakkında da bilgi veren ekipler, vatandaşlara, bu gibi durumlarda kesinlikle kamu kurumlarına başvurmalarını ve istenilen hesaplara para yatırmamalarını bildirdi 


Son dakika haberleri: Çanakkale'de polis, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
Son dakika haberleri: Çanakkale'de polis, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
Son dakika haberleri: Çanakkale'de polis, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AKKAYA

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