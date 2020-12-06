Son dakika haberleri | Çanakkale'de başına demir çubukla vurulan kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Çanakkale'de başına demir çubukla vurulan kişi öldü

06.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:48
Son dakika haberleri | Çanakkale'de başına demir çubukla vurulan kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Çanakkale'de eniştesini, başına demir çubukla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale'de eniştesini, başına demir çubukla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Çıplak köyünde Kazım V. (72) ile eniştesi Nusret Adıgüzel (72) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıtı.

Kazım V. tarafından başına demir çubukla vurulduğu öne sürülen Adıgüzel, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Adıgüzel'in cansız bedeni, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan katil zanlısının jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

İlgili Haberler

Son dakika... Arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldü
Son dakika... Arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldü
Son dakika haberleri: Silahla vurulan kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Silahla vurulan kişi yaralandı
Çanakkale'de konteyner evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Çanakkale'de konteyner evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır
Magazin Yalın Sezen Aksu Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Samatta Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Bursa Bakan Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Çanakkale'de başına demir çubukla vurulan kişi öldü - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 18:51:33. #1.15#
title