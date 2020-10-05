Son dakika haberleri! Çaldığı elbiseyi giydi, otostop çektiği polislere yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Çaldığı elbiseyi giydi, otostop çektiği polislere yakalandı

05.10.2020 16:20 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:23
Son dakika haberleri! Çaldığı elbiseyi giydi, otostop çektiği polislere yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre SAMSUN'da camını kırarak girdiği mağazadan çaldığı 2 takım elbiseden birini giyen şüpheli T.B. (16), kaçarken otostop çekip bindiği sivil polis otosundaki ekiplerce yakalandı.

SAMSUN'da camını kırarak girdiği mağazadan çaldığı 2 takım elbiseden birini giyen şüpheli T.B. (16), kaçarken otostop çekip bindiği sivil polis otosundaki ekiplerce yakalandı. Hırsızlık anları da iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir tekstil mağazasında meydana geldi. İş yerinden alarm çaldığı ihbarı üzerine ekipler, adrese gelerek inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, satış mağazasının camı taşla kırılarak, 2 takım elbisenin çalındığı tespit edildi. İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştirip, kaçan şüphelinin konuşma engelli T.B. olduğunu belirledi. Çaldığı 2 takım elbiseden birini giyip, diğerini yanına alan şüpheli T.B. kaçtığı sırada yoldan geçen sivil polis otosuna otostop çekti. Sivil polis ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili çalışmadan dönerken zanlının kendilerine otostop çektiğini görünce durdu. Eşkalinden tanınan şüpheli, obindiği sivil polis otosundaki ekiplerce yakalandı. Konuşma engelli olduğu belirlenen T.B., ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan çalınan takım elbiseler, iş yeri sahibine teslim edilirken, hırsızlık anları da iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; şüpheli çocuğun, bir süre etrafı gözetlediği, ardından da mağazanın camını taşla kırarak içeri girdiği ve raflardan takım elbiseleri çalıp çıktığı görülüyor.


Son dakika haberleri! Çaldığı elbiseyi giydi, otostop çektiği polislere yakalandı
Son dakika haberleri! Çaldığı elbiseyi giydi, otostop çektiği polislere yakalandı
Son dakika haberleri! Çaldığı elbiseyi giydi, otostop çektiği polislere yakalandı
Son dakika haberleri! Çaldığı elbiseyi giydi, otostop çektiği polislere yakalandı
Son dakika haberleri! Çaldığı elbiseyi giydi, otostop çektiği polislere yakalandı
Son dakika haberleri! Çaldığı elbiseyi giydi, otostop çektiği polislere yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Reis Çelik Türkan Şoray Erdal Beşikçioğlu
Spor Samatta Fırat Aydınus Sergen Yalçın Ali Palabıyık Steven Gerrard
Daha Fazla Rusya Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Çaldığı elbiseyi giydi, otostop çektiği polislere yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 16:23:36. #1.15#
title