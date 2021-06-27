Son dakika haberleri! Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı
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Son dakika haberleri! Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı

Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğin kaynağının tespiti için numune aldı.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğin kaynağının tespiti için numune aldı.

Denetim ekipleri, medyada yer bulan görüntüler üzerine gölde bazı incelemelerde bulundu. Laboratuvarda detaylı şekilde incelemek üzere göl suyundan ve kıyıya vuran ölü balıklardan numune alındı.

Numunelerin incelenmesinin ardından kötü kokuların yayıldığı, balık ölümlerinin görüldüğü ve bulanık bir görüntünün hakim olduğu göldeki kirliliğin kaynağı ve nedeni tespit edilebilecek.

Son dakika haberleri! Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı
Son dakika haberleri! Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı
Son dakika haberleri! Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı
Son dakika haberleri! Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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