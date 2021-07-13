Son dakika haberleri: Bursa'da tarlada çalışırken çapa motoru ile ağaç arasında sıkışan kişi öldü
Son dakika haberi: Bursa'nın Kestel ilçesinde çapa motoru ile ağaç arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Kestel ilçesinde çapa motoru ile ağaç arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi.
Karanlık Dere mevkisindeki tarlada çalıştığı sırada çapa motoruyla geri gitmeye çalışan Hüseyin Turan (62), motorla ağaç arasında sıkıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Turan'ın öldüğü belirlendi. Ceset, Kestel Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş